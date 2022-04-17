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Премьер Италии назвал немотивированными цены на российские газ и нефть

, 13:11 Источник: РИА Новости

Премьер Италии назвал немотивированными цены на российские газ и нефть
Ilya Galakhov/Globallookpress.com

Премьер-министр Италии Марио Драги назвал цены на российский газ немотивированными, сообщают РИА Новости.

Он заявил, что желание Италии установить потолок цены на газ — это санкционное давление на Россию, которое будет обсуждаться на встрече руководства ЕС.

По словам Драги, введение ограничения верхней цены на российский газ является способом «усилить санкции и одновременно минимизировать издержки от их введения».

Он также отметил, что «рыночное оружие», которым может воспользоваться ЕС против Москвы, надо использовать. Потолок цены на газ сократит финансирование РФ.

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