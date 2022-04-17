Вучич: Сербия сохранит дружеские отношения и партнерство с Россией и Китаем

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17 апреля 2022, 15:26 Источник: ТАСС

Президент Сербии Александр Вучич, Predrag Milosavljevic/globallook.com

Сербия намерена сохранить дружеские отношения и партнерство с Россией и Китаем. Об этом президент страны Александр Вучич заявил во время встречи с послом Российской Федерации в Белграде Александром Боцан-Харченко.

Поблагодарив посла РФ за поздравления в связи с победой на президентских выборах, которые прошли 3 апреля, Вучич сказал, что «Сербия на своем европейском пути продолжит поддерживать традиционные дружеские отношения и партнерство с Россией и Китаем».

Вучич и Боцан-Харченко обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе в сфере энергетики, и ситуацию вокруг Украины. Как сообщает пресс-служба сербского президента, он выразил надежду на скорое завершение конфликта и установление мира.

4 апреля, сразу после победы Вучича на выборах президента Сербии, он заявил, что страна сохранит дружеские отношения с Россией.