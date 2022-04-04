Вучич после победы на выборах президента заявил, что Сербия сохранит дружеские отношения с Россией

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4 апреля 2022, 09:13

А. Вучич, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Сербии Александар Вучич одержал победу на президентских выборах в первом туре. Выборы президента Сербии прошли 3 апреля. По данным экзитполов, подтвержденные в ночь на понедельник предварительными результатами Республиканской избирательной комиссии, Вучич выиграл в первом туре.

Как сообщили в штабе Сербской прогрессивной партии, он набрал от 59,8% до 60,1%. Вучич отметил, что он стал первым в Сербии, кому дважды удалось победить в первом круге выборов.

Сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия останется военно-нейтральной страной и постарается сохранить хорошие отношения со всеми, в том числе дружеские с Россией.

«Никто в Сербии не исключит Достоевского и Чайковского. Сербия будет стараться сохранять партнёрские и дружеские отношения с Россией», — цитирует Вучича Интерфакс.