Джонсон в телефонном разговоре с Зеленским пообещал в ближайшие дни продолжить поставки Украине бронетехники

Аргументы Недели → Политика 13+

16 апреля 2022, 21:52 Источник: ТАСС

Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве, апрель 2022 г., Ukrainian Presidency Press Offic/globallook.com

В субботу состоялся телефонный разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого британский премьер пообещал продолжить поставки Киеву тяжелой бронетехники. Об этом говорится в сообщении его канцелярии.

«Премьер-министр заявил, что продолжит тесно работать с союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что Украина сможет защитить свой суверенитет в предстоящие недели и месяцы», -сказано в сообщении.

Указывается также, что Джонсон рассказал Зеленскому о новых санкциях в отношении России и заявил, что «Великобритания продолжит в ближайшие дни поставлять Украине средства, необходимые ей для обороны, включая бронетехнику».

Ранее сообщалось, что МИД Великобритании после запрета на въезд в Российскую Федерацию ключевых членов британского правительства заявил о намерении Лондона продолжить поддерживать Украину.