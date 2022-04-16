Зеленский заявил, что Украина получает «мало оружия»

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16 апреля 2022, 21:21 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский. Фото с сайта офиса президента Украины.

Киев получает от западных стран недостаточно оружия. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу в ходе интервью с сетевыми СМИ. К тому же, по его словам, поставки осуществляются медленно.

«Мы все равно получаем мало оружия. Между тем, когда в какой-то стране объявят о решении поставить нам какое-то оружие, и тем, когда оно реально у нас появляется, проходит две-три недели», - сообщил Зеленский журналистам.

В среду президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на 800 млн долларов. Речь идет о поставках Киеву вертолетов, бронетранспортеров, гаубиц, артиллерийских снарядов, ракет для противотанковых комплексов Javelin.