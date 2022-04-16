Медведчук отправлен под арест без возможности внесения залога

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16 апреля 2022, 20:07 Источник: ТАСС

Виктор Медведчук перед судом в мае 2021 г., Sergei Chuzavkov/globallook.com

Лычаковский районный суд города Львова изменил в субботу меру пресечения главе политсовета украинской партии «Объединенная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, отправив его под арест без возможности внесения залога, сообщает издание «Страна».

В мае прошлого года политику были предъявлены обвинения по статьям о госизмене и содействии деятельности террористических организаций. Печерский районный суд Киева отправил его под домашний арест.

В первые дни военной спецоперации РФ в Украине адвокат Медведчука сообщила, что он покинул свой дом в Киеве из соображений безопасности. 18 марта суд вынес решение о его заочном аресте.

12 апреля СБУ сообщила о задержании Медведчука при попытке покинуть Украину. Президент страны Владимир Зеленский предложил обменять политика на пленных украинцев.