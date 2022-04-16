Медведев поблагодарил авторов фейка об уничтожении спутников Илона Маска за «свежую идею»

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16 апреля 2022, 16:44 Источник: Telegram

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Замглавы Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прокомментировал в своем телеграм-канале публикацию от его имени на поддельном сайте «ЕР».

На фейковом сайте партии ранее было опубликовано заявление якобы Дмитрия Медведева, в котором он пригрозил уничтожением «группировки спутников Starlink, находящейся над территорией Российской Федерации».

Медведев назвал «свежей» идею авторов фейка.

«По поводу уничтожения спутников Starlink – идея свежая, спасибо. Исполнять пока рано, но если есть такая просьба – рассмотрим?» - сыронизировал замглавы Совбеза.

Поскольку IP-адрес фейкового сайта зарегистрирован в США, Медведев добавил: «Особенно приятно, что за порцию fake news про «ЕР» платят прямо из Госдепа».

В субботу «Единая Россия» обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать фейковый сайт "Единой России".