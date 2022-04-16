Лидер ДНР Пушилин: украинские националисты в Мариуполе не собираются сдаваться, поэтому подлежат уничтожению

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16 апреля 2022, 15:36

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Украинские националисты, которые находятся на территории города Мариуполя, не собираются сдаваться, поэтому подлежат уничтожению. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Украинские националисты в Мариуполе не намерены сдаваться, поэтому подлежат уничтожению», — процитирован политический деятель в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, советник премьер-министра ДНР Ян Гагин указал на то, что среди националистов, заблокированных на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, возможны вооруженные конфликты.