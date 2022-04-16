Глава ДНР Пушилин: спецоперация на Украине продолжится до достижения ее целей

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16 апреля 2022, 15:51 Источник: РИА Новости

Денис Пушилин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Спецоперация на Украине продолжится до достижения поставленных целей, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Начатая Россией специальная военная операция, которая для нас является освободительной операцией, будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели", - сказал он в интервью телеканалу India Today, передает РИА Новости.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что за последние дни сдались в плен около 1 350 украинских военных, среди них есть иностранные наемники.