Чехия получила от России дипломатическую ноту из-за передачи Прагой советской военной техники другим странам

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16 апреля 2022, 15:24

Танк, Yevhen Kotenko / globallookpress.com

Чехия получила от Российской Федерации дипломатическую ноту из-за передачи Прагой советской военной техники другим странам. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Чехия получила от России дипломатическую ноту по поводу передачи республикой другим государствам военной техники советского производства, сообщило Чешское информационное агентство», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в субботу, российское министерство иностранных дел сделало заявление о том, что Великобритания намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая летальными вооружениями киевскую сторону.