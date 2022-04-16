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Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

, 14:26 Источник: Кремль

Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в субботу, 16 апреля, провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Об этом заявили сегодня в Кремле.

Согласно последней информации, беседа политиков состоялась по инициативе саудовской стороны.

Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в рамках переговоров обменялись мнениями по ряду тем текущей международной повестки, в частности, обсудили ситуацию вокруг Украины и урегулирование в Йемене.

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