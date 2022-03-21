Лавров рассказал главе МИД Саудовской Аравии о спецоперации на Украине

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21 марта 2022, 20:23

Сергей Лавров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник в ходе телефонного разговора проинформировал министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала Бен Фархана Аль Сауда о ходе специальной военной операции Вооруженных сил России по защите жителей Донбасса.

Глава российской МИД также сообщил коллеге из Саудовской Аравии о переговорах российской и украинской делегаций по ситуации на Украине. Разговор глав МИД двух стран состоялся по инициативе саудовской стороны.

"Лавров подробно информировал Ф.Бен Фархана о ходе российской спецоперации по защите республик Донбасса и мирных переговорах с представителями украинских властей. Были особо подчеркнуты усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасности мирного населения при решении поставленных задач по демилитаризации и денацификации этой страны", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.