Путин подписал закон о введении штрафов за публичное отождествление СССР и нацистской Германии

Глава РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 5 тысяч рублей для граждан или аресте до 15 суток и штрафах до 100 тысяч рублей для юридических лиц за отождествление роли СССР и нацистской Германии.
Уточняется, что КоАП РФ дополняется статьей 13.48, в которой содержится запрет на публичное отождествление целей, решений и действий руководства Союза Советских Социалистических Республик, командования и военнослужащих СССР с действиями властей нацистской Германии в ходе Второй мировой войны.
Штраф также предусматривается за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии, а также гуманитарной миссии Советского Союза в ходе освобождения европейских стран.