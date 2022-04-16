Путин подписал закон о введении штрафов за публичное отождествление СССР и нацистской Германии

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16 апреля 2022, 13:15 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 5 тысяч рублей для граждан или аресте до 15 суток и штрафах до 100 тысяч рублей для юридических лиц за отождествление роли СССР и нацистской Германии.

Уточняется, что КоАП РФ дополняется статьей 13.48, в которой содержится запрет на публичное отождествление целей, решений и действий руководства Союза Советских Социалистических Республик, командования и военнослужащих СССР с действиями властей нацистской Германии в ходе Второй мировой войны.

Штраф также предусматривается за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии, а также гуманитарной миссии Советского Союза в ходе освобождения европейских стран.