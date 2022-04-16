Лукашенко заявил, что в отношениях РФ и Белоруссии открыта новая страница

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в субботу, 16 апреля, что в отношениях между Российской Федерацией и Белоруссией открыта новая страница. Об этом сообщили сегодня днем журналисты.
По словам Александра Лукашенко, в итоге рабочей поездки в РФ и посещения в Амурской области космодрома Восточный была открыта новая страница в отношениях Москвы и Минска.
Глава республики уточнил, что для белорусской стороны снимаются все запреты на участие в строительстве на территориях, которые ранее были для нее закрыты.