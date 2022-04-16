Лукашенко: работа западных дипломатов в Белоруссии, итогом которой, в том числе являются санкции, «уже сродни фашизму»

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16 апреля 2022, 12:18

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alexei Nikolsky/Kremlin Pool / globallookpress.com

Работа западных дипломатов на территории Белоруссии, итогом которой, в том числе являются ограничительные меры, «уже сродни фашизму». С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил президент бывшей советской республики Александр Лукашенко.

«Лукашенко заявил, что работа западных дипломатов в Белоруссии, итогом которой, в том числе являются санкции, “уже сродни фашизму”», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Политик пообещал обнародовать информацию о деструктивной деятельности зарубежных дипломатических представителей в стране.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер МИД России Мария Захарова подтвердила, что Соединенным Штатам была отправлена нота из-за их поставок вооружений Украине.