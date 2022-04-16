Депутат Европарламента Вебер полагает, что дискуссия о поставках оружия Украине подрывает репутацию ФРГ

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16 апреля 2022, 12:01 Источник: ТАСС

флаг Евросоюза, pixabay.com

Глава ведущей фракции ЕП - Европейской народной партии - Манфред Вебер выразил мнение, что продолжающаяся в ФРГ дискуссия о поставках оружия Украине подрывает репутацию страны на международной арене.

Манфред Вебер в субботу, 16 апреля, уточнил, что правительство Германии теряет репутацию на европейской и международной арене, вследствие чего стране в долгосрочной перспективе наносится ущерб.

Подчеркивается, что Европейский союз ожидает от канцлера ФРГ Олафа Шольца принятия решений о предоставлении украинской стороне оружия, а также о введении эмбарго на российские энергоносители.