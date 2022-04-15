CNN: Россия предупредила США о непредсказуемых последствиях если не прекратятся поставки американского оружия Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

15 апреля 2022, 20:58

Фото: Соцсети

Американские СМИ, включая телеканал CNN сообщают о жестком предупреждении Москвы, направленном в адрес Вашингтона, Москва о том, что поставки вооружений Киеву лишь усугубляют ситуацию на Украине и могут привести к «непредсказуемым последствиям».

В свою очередь США игнорируют требования российского руководства, чувствуя полную безнаказанность. К тому же, нынешняя администрация Белого Дома заинтересована в зачистке складов хранения Пентагона от старой техники, вооружений и боеприпасов. Украина является идеальным полигоном для их утилизации. Кроме того, руководство США не принимает во внимание никаких заявлений из Кремля, считая, что тот не обладает достаточной силой, чтобы указывать Вашингтону.

Российские эксперты, в свою очередь, отмечают, что российская авиация, не использует своё господство в небе и не атакует военные эшелоны противника, перевозящие живую силу, технику, вооружения, боеприпасы и прочие грузы необходимые для полного. обеспечения боевых действий.

Однако, есть надежда, что после гибели крейсера «Москва» и военной активности ВСУ на российской территории, командование ВС РФ начнёт воевать с противником так, как это должно, решительно, бескомпромиссно, по всем правилам военного искусства.