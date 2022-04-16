В ДНР за сутки уничтожили 64 украинских националиста

Аргументы Недели → Политика 13+

16 апреля 2022, 11:18 Источник: РИА Новости

DPR Press Service /via Globallookpress.com

За сутки уничтожены 64 украинских националиста и техника, об этом заявила Народная милиция ДНР, сообщает РИА Новости.

В сообщении говорится, что за прошедшие сутки вследствие столкновения с украинскими националистами Народная милиция ДНР уничтожила «два танка, одну огневую позицию зенитной установки ЗУ-23-2, две бронированные машины и одно грузовое транспортное средство». Также были захвачены «две БМП, полевой артиллерийский склад и два грузовых транспортных средства».

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС России вывезли на автобусах 100 человек беженцев из города Изюм Харьковской области в Белгородскую область.