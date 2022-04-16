Захарова заявила, что в лабораториях США на Украине изучались потенциальные агенты биологического оружия

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16 апреля 2022, 10:44

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в субботу, 16 апреля, прокомментировала информацию о добытых в ходе спецоперации на Украине данных по американским биолабораториям.

Мария Захарова уточнила, что в распоряжение ВС России поступили документы, которые частично пролили свет на военно-биологическую программу, которую на украинской территории проводило Министерством обороны США.

Официальный представитель МИД России в разговоре с RT заявила, что в ходе данной программы изучались особо опасные патогены – потенциальные агенты биооружия, имеющие природные очаги не только на Украине, но и в РФ. По словам Захаровой, масштаб работ, о которых идет речь, позволяет предположить, что наиболее значимая доля информации о программе все еще скрыта от международной общественности.