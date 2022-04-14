EADaily: Соединённые Штаты разрабатывают вирус, способный убить половину славян и две трети азиатов

Аргументы Недели → Армия 13+

14 апреля 2022, 13:40

Фото: Соцсети

В статье Алены Табариной, опубликованной на сайте портала EADaily, доходчиво и аргументированно говорится о том, что в американских лабораториях на Украине создавали «высокоточное биологическое оружие, генетически нацеленное на славянские и азиатские народы». О разработке американцами биологического оружия способного действовать точечно по маркерам ДНК человека, отвечающим за принадлежность к той или иной народности или расе уже писала газета «Аргументы Недели». И мы не можем не отреагировать на материал по той же теме, поскольку это оружие очень опасно для человечества и несёт в себе большие беды чем ядерные или химические боеприпасы.

Автор статьи приводит слова эксперта по вопросам региональной безопасности, ветерана спецслужб Киргизии Нурлана Досалиева: «В ДНК 50% россиян, порядка 70% киргизов и казахов присутствует гаплогруппа R1a1. Именно на носителей этой гаплогруппы нацелен вирус, который, согласно найденной документации, разрабатывали в лабораториях на Украине. Кстати, в ДНК 55 процентов украинцев тоже есть R1a1. То есть украинцы, которые сейчас воюют с россиянами, для Соединенных Штатов — просто расходный материал, пушечное мясо. И если бы американцы сегодня применили свое биооружие, погибли бы сотни миллионов людей: русских, белорусов, казахов, киргизов и украинцев».

Минобороны РФ ранее сообщало, что доставка боевых вирусов к целям планировалась с помощью перелётных птиц.