Сенатор Пушков выразил мнение, что Байден нужен был на посту президента США лишь для устранения Трампа

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16 апреля 2022, 07:50 Источник: Telegram

президент США Джо Байден, Chris Kleponis - CNP/globallook.com

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден нужен был лишь для того, чтобы "убрать" из Белого дома его предшественника на посту главы страны Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что рейтинг доверия президенту Джо Байдену достиг рекордно низкого уровня – согласно разным источникам, от 33% до 41%.

Алексей Пушков заявил, что подобные показатели еще раз доказывают, что действующий американский лидер нужен был лишь для того, чтобы "убрать" с поста Дональда Трампа. Сенатор уверен, что президентство Джо Байдена не может считаться успешным, поскольку его поддерживает рекордно низкий процент населения США.