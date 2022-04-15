Телеканал CNN сообщил, что рейтинг доверия Джо Байдену достиг рекордно низкого уровня – 41%

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15 апреля 2022, 19:43 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos

В пятницу, 15 апреля, стало известно, что рейтинг доверия президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. Об этом сегодня сообщил телевизионный канал CNN.

Согласно обобщенному анализу опросов граждан США, которые не текущей неделе опубликовали четыре организации, уровень доверия Джо Байдену в настоящий момент составляет около 41%, а, по данным одного из источников, – только 33%.

Корреспондент CNN подчеркнул, что вышеуказанный показатель действительно является "очень-очень плохим".