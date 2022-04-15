МО РФ: украинские военные заминировали в Черниговской области дороги, чтобы обвинить Россию

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в пятницу сообщил, что украинские военные заминировали в Черниговской области дороги, чтобы обвинить ВС РФ.
Михаил Мизинцев заявил, что военнослужащие ВСУ заминировали обочины асфальтовых дорог и проселочные дороги, которые расположены вблизи населенных пунктов Великий Щемель, Наумовка и Холмы в Корюковском районе Черниговской области.
По словам генерал-полковника, украинская сторона в настоящий момент завершает подготовку очередных фейковых сообщений с привлечением западных журналистов, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в намеренном минировании гражданских объектов.