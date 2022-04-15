МО РФ: украинские военные заминировали в Черниговской области дороги, чтобы обвинить Россию

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15 апреля 2022, 22:55 Источник: РИА "Новости"

начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/Twitter.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в пятницу сообщил, что украинские военные заминировали в Черниговской области дороги, чтобы обвинить ВС РФ.

Михаил Мизинцев заявил, что военнослужащие ВСУ заминировали обочины асфальтовых дорог и проселочные дороги, которые расположены вблизи населенных пунктов Великий Щемель, Наумовка и Холмы в Корюковском районе Черниговской области.

По словам генерал-полковника, украинская сторона в настоящий момент завершает подготовку очередных фейковых сообщений с привлечением западных журналистов, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в намеренном минировании гражданских объектов.