The Washington Post сообщает, что Зеленский попросил Байдена внести РФ в список «стран - спонсоров терроризма»

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15 апреля 2022, 22:01 Источник: ТАСС

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

В пятницу стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Соединенных Штатов Америки Джо Байдена внести Россию в американский список "стран - спонсоров терроризма".

Как сообщает издание The Washington Post сообщает, что Владимир Зеленский обратился с соответствующим призывом к Джо Байдену в рамках телефонного разговора, который состоялся ранее на текущей неделе.

Американский лидер, по данным газеты, не стал брать на себя каких-либо обязательств, но заявил о согласии изучить ряд предложений по усилению давления на Россию.