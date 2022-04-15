Аргументы Недели Политика 13+

Председатель СК РФ Бастрыкин поручил изучить информацию из интервью Зеленского

, 21:00 Источник: Telegram

Председатель СК РФ Бастрыкин поручил изучить информацию из интервью Зеленского
глава СК РФ Александр Бастрыкин, Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить данные, которые ранее были озвучены президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках интервью одному из западных СМИ.

В СК отметили, что в беседе с журналистами Владимир Зеленский заявил, что Украина заблаговременно готовилась к боевым действиям против РФ и достигла конкретных договоренностей с союзниками о финпомощи, поставках оружия и снаряжения.

Уточняется, что следствие проанализирует вышеуказанные данные и сопутствующие действия.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram