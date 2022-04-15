Председатель СК РФ Бастрыкин поручил изучить информацию из интервью Зеленского

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить данные, которые ранее были озвучены президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках интервью одному из западных СМИ.
В СК отметили, что в беседе с журналистами Владимир Зеленский заявил, что Украина заблаговременно готовилась к боевым действиям против РФ и достигла конкретных договоренностей с союзниками о финпомощи, поставках оружия и снаряжения.
Уточняется, что следствие проанализирует вышеуказанные данные и сопутствующие действия.