Председатель СК РФ Бастрыкин поручил изучить информацию из интервью Зеленского

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15 апреля 2022, 21:00 Источник: Telegram

глава СК РФ Александр Бастрыкин, Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить данные, которые ранее были озвучены президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках интервью одному из западных СМИ.

В СК отметили, что в беседе с журналистами Владимир Зеленский заявил, что Украина заблаговременно готовилась к боевым действиям против РФ и достигла конкретных договоренностей с союзниками о финпомощи, поставках оружия и снаряжения.

Уточняется, что следствие проанализирует вышеуказанные данные и сопутствующие действия.