Политический аналитик Шипилин выразил мнение, что ситуация для Зеленского «близка к катастрофе»

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15 апреля 2022, 16:00 Источник: Радио Sputnik

президент Украины Владимир Зеленский, President Of Ukraine/Keystone Press Agency

Политический аналитик Павел Шипилин в пятницу, 15 апреля, прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна "начала боевые действия против РФ" еще до начала спецоперации.

Павел Шипилин выразил мнение, что речь идет о заявлении не политика, а шоумена. Политический аналитик в разговоре с Радио Sputnik допустил, что украинский лидер представил, что должен играть роль "прозорливого главнокомандующего", знающего наперед, как поступать.

Эксперт обратил внимание на то, что слова Владимира Зеленского сложно анализировать всерьез. Павел Шипилин также выразил мнение, что президента Украины абсолютно не волнует страна, во главе которой он стоит, – его интересует только собственная персона.

Аналитик заметил, что украинский лидер делает противоречивые и скандальные заявления, но на самом деле ситуация для него "близка к катастрофе".