Володин заявил о необходимости добиться выполнения целей спецоперации РФ на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

15 апреля 2022, 20:00 Источник: Telegram

спикер Госдумы Вячеслав Володин, Russian State Duma Press Service/via Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что важно добиться выполнения целей спецоперации РФ на Украине, которые были поставлены ранее. Речь идет о денацификации и демилитаризации украинской территории.

Вячеслав Володин подчеркнул, что Россия предотвратила вероломное нападение Украины, которое привело бы к большому количеству жертв. Теперь, по словам спикера ГД, необходимо достичь поставленных целей, а также обеспечить защиту граждан Российской Федерации и соотечественников в ДНР и ЛНР.

Володин заявил, что Киев совершил преступление против человечества, а также призвал задуматься над тем, что было бы, если бы РФ не начала специальную военную операцию.