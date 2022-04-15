В ЕС выразили сожаление в связи с высылкой дипломатов представительства из Москвы

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15 апреля 2022, 19:00 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, pixabay.com

В Европейском союзе вечером в пятницу, 15 апреля, выразили сожаление в связи с решением российской стороны выслать дипломатов представительства сообщества из Москвы, которое было принято ранее.

В заявлении Европейского союза сообщили сегодня, что считают вышеуказанный шаг властей Российской Федерации "необоснованным".

Ранее сегодня в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что страна в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Европейском союзе объявляет восемнадцать сотрудников представительства ЕС в Москве персонами нон грата.