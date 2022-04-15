Володин в 2021 году заработал 65 миллионов рублей

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своей декларации за прошлый год указал доход в размере 65 миллионов рублей. Вышеуказанная сумма почти на 20 миллионов меньше, чем годом ранее.
Согласно тексту декларации, в 2020 году Вячеслав Володин заработал 84,04 миллиона рублей, а в 2019 году его доход составил 100,2 миллиона рублей.
Отметим, что ранее источник в окружении председателя ГД рассказал, что в прошлом году Володин направил свыше 70 процентов своих доходов на благотворительность.