Мантуров заработал почти 705 миллионов рублей в 2021 году и стал самым богатым чиновником правительства

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15 апреля 2022, 17:37 Источник: Правительство России

глав Минпромторга Денис Мантуров, MIT Russia/via Globallookpress.com

Список самых богатых чиновников правительства РФ в третий раз подряд возглавил руководитель Минпромторга Денис Мантуров, доход которого по итогам прошедшего года составил 704,664 миллиона рублей.

В сведениях о доходах и имуществе членов правительства отмечается, что в 2020 году заработок Дениса Мантурова 740,413 миллиона рублей.

Ранее сегодня стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин в 2021 году задекларировал доход в размере 10,2 миллиона рублей. Вышеуказанная сумма почти на 200 тысяч больше, чем политик заработал годом ранее.