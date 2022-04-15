Мантуров заработал почти 705 миллионов рублей в 2021 году и стал самым богатым чиновником правительства

Список самых богатых чиновников правительства РФ в третий раз подряд возглавил руководитель Минпромторга Денис Мантуров, доход которого по итогам прошедшего года составил 704,664 миллиона рублей.
В сведениях о доходах и имуществе членов правительства отмечается, что в 2020 году заработок Дениса Мантурова 740,413 миллиона рублей.
Ранее сегодня стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин в 2021 году задекларировал доход в размере 10,2 миллиона рублей. Вышеуказанная сумма почти на 200 тысяч больше, чем политик заработал годом ранее.