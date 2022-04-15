МИД России: возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО грозит негативными последствиями для стабильности на севере Европы

Вероятное присоединение Швеции и Финляндии к НАТО грозит негативными последствиями для стабильности на севере Европы. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступило министерство иностранных дел РФ.
«Возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО грозит негативными последствиями для стабильности на севере Европы», — привел TG-канал позицию дипломатического ведомства.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев указал на то, что в случае получения Стокгольмом и Хельсинки членства в блоке у Москвы «станет больше официально зарегистрированных противников».