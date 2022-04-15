МИД России: возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО грозит негативными последствиями для стабильности на севере Европы

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15 апреля 2022, 12:53

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Вероятное присоединение Швеции и Финляндии к НАТО грозит негативными последствиями для стабильности на севере Европы. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступило министерство иностранных дел РФ.

«Возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО грозит негативными последствиями для стабильности на севере Европы», — привел TG-канал позицию дипломатического ведомства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев указал на то, что в случае получения Стокгольмом и Хельсинки членства в блоке у Москвы «станет больше официально зарегистрированных противников».