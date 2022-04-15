СМИ: в Индию из России пришла новая партия С-400

Военные Индии получили из России очередную партию зенитно-ракетных комплексов С-400. Такую информацию в пятницу, 15 апреля, сообщает India Today, ссылаясь на высокопоставленные источники.
«Согласно источникам, партия ракетных комплексов С-400 была доставлена кораблем и в настоящее время находится в эксплуатации. Части ракетной системы прибыли как воздушным, так и морским путем и были быстро развернуты в назначенных местах», − цитирует РИА Новости сообщение оборонного ведомства Индии.
Напомним, в октябре 2018 года власти России и Индии заключили договор на поставку С-400. Ранее стало известно, что пять полковых комплексов обошлись Нью-Дели в $5,43 млрд. Индия стала третьим иностранным покупателем комплексов этого типа после Китая и Турции.
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