МО Казахстана не получало запрос о направлении войск на Украину по линии ОДКБ

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15 апреля 2022, 12:20

Вертолёт, Anatoliy Kolushenko / Russian Look

Министерство обороны Казахстана заявило в пятницу, 15 апреля, что не получало запрос на отправку военных республики на территорию Украины. Сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Запрос о направлении казахстанских военных на Украину или в какую-либо другую страну по линии ОДКБ не поступал и не рассматривается», − с таким заявлением выступили представители министерства.

Ранее стало известно, что Москва будет наращивать число и масштаб ракетных ударов по объектам в Киеве в ответ на украинские атаки территории Российской Федерации. На это указал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.