Минобороны КНР: армия Китая примет решительные меры против внешнего вмешательства и попыток отделить Тайвань

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15 апреля 2022, 09:28

Китайские военные, Tao Ming / globallookpress.com

Китайская армия примет решительные меры против внешнего вмешательства и попыток отделить Тайвань. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступило министерство обороны КНР.

«ВС Китая примут решительные меры против внешнего вмешательства и попыток отделить Тайвань», — процитировал заявление военного ведомства Telegram-канал российского агентства.

Также Минобороны выразило протест в связи с визитом на Тайвань конгрессменов из Соединенных Штатов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в числе членов американской делегации оказался руководитель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес.