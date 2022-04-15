Reuters: Силуанов попросил министра экономики Бразилии Гуэдеса поддержать Россию в МВФ, Всемирном банке и G20

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15 апреля 2022, 08:54 Источник: РБК

Министр финансов России Антон Силуанов, Federation Council of Russia/globallook.com

Глава минфина Антон Силуанов обратился с письмом к министру экономики Бразилии Пауло Гуэдесу, в котором просит в условиях беспрецедентных акций оказать поддержку России во Всемирном банке, G20 и Международном валютном фонде. О письме стало известно агентству Reuters.

Письмо датировано 30 марта. В cреду его передал адресату посол России в Бразилии.

«Как вы знаете, Россия сейчас переживает непростой период турбулентности в экономическом и финансовом секторах, вызванном санкциями США и их союзников»,— приводит агентство цитату из письма.

По словам Силуанова, МВФ и Всемирный банк ведет «закулисную работу», цель которой — исключить РФ из процесса принятия решений. В этих условиях глава российского минфина просит своего бразильского коллегу оказать поддержку, чтобы «предотвратить политические обвинения и попытки дискриминации в международных финансовых институтах и форумах».

Силуанов предположил, что санкционная политика стран «Большой семерки» может иметь «долгосрочные последствия», поэтому требуются «совместные действия» для того, чтобы разрешить кризис.

Ранее в Международном валютном фонде сообщили, что ситуация вокруг Украины и санкции против России грозят «глубокой рецессией» Европе. Более того, негативные последствия от этих действий почувствует вся мировая экономика.