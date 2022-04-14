Замглавы МИД России Грушко: вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет означать радикальное изменение военно-политической ситуации

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14 апреля 2022, 16:02

Заместитель главы МИД России Александр Грушко, MFA Russia / globallookpress.com

Присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу будет означать радикальное изменение военно-политической ситуации. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил Александр Грушко, заместитель руководителя министерства иностранных дел России.

«Вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет означать радикальное изменение военно-политической ситуации», — процитирован дипломат в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

По словам Грушко, получение Стокгольмом и Хельсинки членства в блоке приведет к самым нежеланным последствиям.

Как сообщалось ранее в четверг, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара будет следовать санкциям в отношении Москвы, если их одобрит ООН.