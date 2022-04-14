Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара будет следовать санкциям против России, если их одобрит ООН

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14 апреля 2022, 12:33

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Hamza Turkia / globallookpress.com

Анкара будет следовать санкциям против Российской Федерации, если ограничительные меры получат одобрение со стороны ООН. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал руководитель турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Турция будет следовать санкциям в отношении РФ, если их одобрит ООН», — процитирован дипломат в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Чавушоглу отметил, что его страна прилагает усилия для организации встречи между российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.