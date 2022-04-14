Мевлют Чавушоглу: Турция прилагает усилия для организации встречи Путина и Зеленского

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14 апреля 2022, 11:48

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Mohammad Abu Ghosh / globallookpress.com

Анкара прилагает усилия для организации встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. С соответствующим заявлением выступил Мевлют Чавушоглу, руководитель турецкого министерства иностранных дел.

«Турция оценивает продолжающиеся переговоры России и Украины без достаточного оптимизма или пессимизма», — процитировал Чавушоглу Telegram-канал ТАСС.

Также дипломат отметил, что его страна прилагает усилия для организации встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Как сообщалось ранее сегодня, Рамзан Кадыров проинформировал, что чеченские бойцы совместно с военными РФ и ЛНР успешно проводят зачистку города Рубежное от «бандеровского отребья».