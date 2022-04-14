Медведев: Россия примет меры по усилению обороны после вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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14 апреля 2022, 14:20

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Если Швеция и Финляндия в скором времени или попозже вступят в Североатлантический Альянс, Россия вынуждена будет значительно усилить группировку сухопутных войск и ПВО. Такое заявление сделал в четверг, 14 апреля, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Политик уточнил, что Москва разместит в Финском заливе внушительные военно-морские силы. «В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась», − цитирует слова Медведева РИА Новости.

Ранее сегодня зампред Совбеза РФ подчеркнул, что в случае вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс у Российской Федерации «станет больше официально зарегистрированных противников».