Песков заявил, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским

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14 апреля 2022, 13:24 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в четверг, что Владимир Путин не отказывается от встречи с главой Украины Владимиром Зеленским, но следует подготовить почву.

Ранее сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится уже скоро. По словам дипломата, все зависит от согласия и позиции президента РФ.

Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер никогда от такой встречи не отказывался, однако для переговоров должны быть подготовлены все условия и текст документа. "Пока здесь чего-то нового сообщить мы вам не можем", – отметил пресс-секретарь Путина в беседе с журналистами.