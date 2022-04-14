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Глава МИД Ирландии Коувени проводит в Киеве встречу с Кулебой

, 12:50 Источник: ТАСС

Глава МИД Ирландии Коувени проводит в Киеве встречу с Кулебой
флаг Ирландии, pixabay.com

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени проводит в Киеве встречу с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой. Позже он встретится с главой украинского МО Алексеем Резниковым.

Саймон Коувени прибыл в Киев, чтобы обсудить с украинскими коллегами ряд тем. Известно, что основной темой переговоров будут вопросы о том, как ирландские власти могут продолжить предоставление Украине политической и гуманитарной помощи.

Кроме того, стороны коснутся поддержки Ирландией заявки Украины на вступление в Евросоюз.

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