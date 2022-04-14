ГБР сообщило об аресте имущества оппозиционера Медведчука и его жены

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14 апреля 2022, 12:05

Медведчук в плену, фото из архива СБУ/ globallookpress.com

В четверг, 14 апреля, Государственное бюро расследований Украины обнародовало постановление об аресте движимого и недвижимого имущества оппозиционного политика, руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ГБР.

«Лычаковский райсуд Львова... арестовал ещё 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко», − цитируют журналисты заявление силовиков.

Уточняется, что среди арестованного имущества значатся 26 автомашин, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 парковочных мест и моторная яхта. Помимо указанного имущества, как сообщило ведомство, арестованы доли в уставных капиталах в 25 компаниях.

Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию, на которой Виктор Медведчук сидит в камуфляжной форме и наручниках. Позже украинский «гарант предложил обменять» политика на украинских пленных.

Виктор Медведчук в плену у Зеленского

Супруга взятого «в заложники» оппозиционера Оксана Марченко обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой помочь в освобождении мужа.