Лавров заявил, что Запад объявил РФ тотальную гибридную войну

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14 апреля 2022, 11:30

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, 14 апреля, заявил, что Запад объявил России тотальную гибридную войну, как только Москва стала давать свои оценки и опираться на национальные ценности.

Сергей Лавров уточнил, что коллективный Запад объявил тотальную гибридную войну Российской Федерации под предлогом украинского кризиса, причем она охватывает разнообразные области, среди которых информационное пространство.

Глава МИД РФ отметил, что Запад сам себе присвоил титул "светоча демократии" и нарушает международные обязательства по обеспечению свободного выражения мнений и равного доступа людей к информации.