Совет глав МИД стран СНГ запланирован на 13 мая в столице Таджикистана

Очередной совет министров иностранных дел стран-участниц СНГ запланирован на 13 мая текущего года и состоится я Душанбе. Об этом рассказал директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов в разговоре с журналистами РИА Новости.
«Заседания совета министров иностранных дел СНГ по традиции проводятся дважды в год. Ближайшая встреча запланирована в Душанбе, предварительно 13 мая. Осенняя — в Нур-Султане 13 октября», − цитирует слова дипломата агентство.
Чиновник отметил, что в ходе предстоящей встречи министры обсудят региональные и международные вопросы. Особой темой выступит ситуация на Украине.
Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что российско-украинские переговоры продолжаются в формате онлайн. К большому сожалению, по словам представителя МИД РФ, украинская делегация «направляет усилия не на достижение договорённостей, а на затягивание переговоров».
Напомним, в конце марта президент России Владимир Путин распорядился принять выдвинутое правительством предложение о подписании договора о сотрудничестве стран СНГ в противодействии коррупции.