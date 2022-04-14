Совет глав МИД стран СНГ запланирован на 13 мая в столице Таджикистана

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14 апреля 2022, 11:25

Саммит глав МИД СНГ, MOD Russia/ globallookpress.com

Очередной совет министров иностранных дел стран-участниц СНГ запланирован на 13 мая текущего года и состоится я Душанбе. Об этом рассказал директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов в разговоре с журналистами РИА Новости.

«Заседания совета министров иностранных дел СНГ по традиции проводятся дважды в год. Ближайшая встреча запланирована в Душанбе, предварительно 13 мая. Осенняя — в Нур-Султане 13 октября», − цитирует слова дипломата агентство.

Чиновник отметил, что в ходе предстоящей встречи министры обсудят региональные и международные вопросы. Особой темой выступит ситуация на Украине.

Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что российско-украинские переговоры продолжаются в формате онлайн. К большому сожалению, по словам представителя МИД РФ, украинская делегация «направляет усилия не на достижение договорённостей, а на затягивание переговоров».

Напомним, в конце марта президент России Владимир Путин распорядился принять выдвинутое правительством предложение о подписании договора о сотрудничестве стран СНГ в противодействии коррупции.