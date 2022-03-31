Президент России одобрил идею правительства о соглашении стран СНГ по борьбе с коррупцией

Российский президент Владимир Путин распорядился в четверг, 31 марта, принять выдвинутое правительством предложение о подписании договора о сотрудничестве стран СНГ в противодействии коррупции.
«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции», − значится в тексте документа, приведенном ТАСС.
Путин дал разрешение Министерству юстиции РФ при переговорах о подписании соглашения вносить изменения в проект документа, которые не носят принципиального характера.
На прошлой неделе в Минтруде прокомментировали выход России с 1 января 2023 года из Соглашения о гарантиях прав граждан СНГ, которое было ещё подписано в 1992 году.