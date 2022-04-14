Ле Пен отказалась называть «геноцидом» события на Украине

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14 апреля 2022, 10:15 Источник: РИА "Новости"

Марин Ле Пен, Vincent Isore/Keystone Press Agency

Кандидат на пост президента Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в рамках беседы с журналистами отказалась называть "геноцидом" происходящее на Украине.

Марин Ле Пен подчеркнула, что геноцид с юридической точки зрения является чрезвычайно четким определением, которое не соответствует фактам, известным к настоящему моменту.

Напомним, ранее действующий президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что русские и украинцы являются братскими народами и не стал квалифицировать действия РФ на Украине как "геноцид".