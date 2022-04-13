Ле Пен не сожалеет о запрете посещать Украину и по-прежнему считает Крым российским

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13 апреля 2022, 20:46 Источник: ТАСС

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, Federico Pestellini/globallook.com

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что не сожалеет о том, что ей запрещено посещать Украину в связи с позицией по Крыму и по-прежнему считает полуостров российским. Об этом она сказала в интервью французскому телеканалу BFM.

По мнению Ле Пен, принадлежность Крыма не вызывает сомнений, поскольку решение о его статусе было принято на референдуме. За эту позицию, которой она придерживается до сих пор, политик была внесена в Украине в список нежелательных лиц. Когда журналист поинтересовался, не сожалеет ли она об этом, Ле Пен ответила: «Я не собираюсь сейчас в Киев, но в случае моего избрания они, возможно, решат отменить запрет».

Марин Ле Пен и действующий президент Франции Эммануэль Макрон вышли во второй тур президентских выборов во Франции. Голосование состоится 24 апреля.