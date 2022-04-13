Захарова сравнила предложение Зеленского об обмене Медведчука с действиями террористов

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13 апреля 2022, 18:42 Источник: ТАСС

Виктор Медведчук, фото: телеграм-канал Zelenskiy/official

Крайне опасной тенденцией назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова предложение украинского президента Владимира Зеленского обменять задержанного СБУ Виктора Медведчука на украинских военнопленных.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного СБУ Виктора Медведчука, лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», на попавших в плен к российским войскам украинцев.

«Считаем такую тенденцию крайне опасной, учитывая, что в стране очень много оппозиционно настроенных политиков, общественных деятелей», - так Захарова прокомментировала на брифинге в среду предложение Зеленского.

Она сравнила предложение украинского президента с действиями боевиков и террористов на Северном Кавказе в 90-годы прошлого века. Они приглашали на территорию конфликта известных политиков, журналистов, после чего похищали их и требовали выкуп.

«Эта тактика очень напоминает то, что сейчас творится на Украине, и те заявления, которые сейчас делает киевский режим, ну очень похоже на все то, что наша стана проходила на Северном Кавказе в 90-е», - сказала Захарова.