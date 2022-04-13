Песков: в Кремле не располагают информацией о домашнем аресте бывшего помощника президента Владислава Суркова

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13 апреля 2022, 16:11 Источник: ТАСС

Владислав Сурков, Viktor Chernov/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о каких-либо претензиях правоохранительных органов к бывшему помощнику президента России Владиславу Суркову. Об этом он сообщил в ходе пресс-колла в среду.

Во вторник в соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что Сурков помещен под домашний арест. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Песков ответил: «Не располагаем такой информацией».

Владислав Сурков с сентября 2013 по февраль 2020 являлся помощником президента РФ. Он курировал Управление президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республиками Абхазия Южная Осетия. Работал в том числе с Украиной, ДНР и ЛНР. После того как он был освобожден от должности, вопросами, которые он курировал, стал заниматься заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.