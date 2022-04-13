Замглавы МИД России Рябков: попытки США и стран Запада замедлить спецоперацию на Украине будут пресекаться

Попытки Соединенных Штатов и западных государств замедлить специальную операцию Российской Федерации на территории Украины будут пресекаться. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил Сергей Рябков, заместитель руководителя МИД РФ.
«Попытки со стороны США и стран Запада замедлить российскую спецоперацию на Украине будут пресекаться», — процитирован Рябков в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.
Как сообщалось ранее в среду, телевизионный канал RT узнал, что среди украинских морских пехотинцев, которые сдались в плен в городе Мариуполе, оказались британские граждане.